تستهدف شركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية المصرية تقديم خدمة راعي الطرح لـ 3 شركات محلية تسعى للقيد بغرض الطرح العام الأولي في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية والمعروفة ببورصة النيل، وفق هيثم قباني، الرئيس التنفيذي لـ بيتا لزاوية عربي.

خلفيات سريعة

راعي الطرح، هي خدمة تقدمها شركات مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، بهدف تأهيل وهيكلة الشركة الراغبة في الانضمام للبورصة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط ومساعدتها للتوافق مع القواعد اللازمة، والتأكد من توافقها مع قواعد الإفصاح.

وتعمل بيتا التي تأسست عام 2019 في مصر، وتقدم خدمات راعي الطرح، المستشار المالي المستقل وإعادة هيكلة الشركات.

تفاصيل أكثر عن الخبر

"احنا (كمقدم خدمة راعي طرح) مستهدفين 3 شركات .. واحدة في مجال العبوات الطبية و2 في مجال الأغذية،" بحسب قباني، مفضلا عدم الإفصاح عن أسماء هذه الشركات.

وتوقع قباني، أن يتم القيد المؤقت لواحدة من شركتي الأغذية خلال النصف الأول من العام الجاري مع توقعات بتنفيذ طرحها العام الأولي في السوق خلال العام 2026. أما الشركتين الأخريين، فمن غير المتوقع قيدهما مؤقتا خلال العام الجاري، حيث سيتم العمل على زيادة رأس مالهما للتوافق مع قواعد القيد، وفق قباني.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

