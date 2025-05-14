توقع الرئيس التنفيذي لبورصة موزمبيق بيدرو فريدريكو كوسا، أن تشهد البورصة 3 طروحات عامة أولية خلال العام الجاري، في تصريحات لزاوية عربي الأربعاء.

تأسست بورصة موزمبيق عام 1998 ويتداول بها 16 شركة، إضافة للسندات، حسب الرئيس التنفيذي وتعمل على إضافة مزيد من الشركات.

"بخصوص سوقنا، نعتقد أن السوق في نمو مستمر. نتوقع 3 اكتتابات أولية هذا العام،" وفق كوسا، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية بتونس.

وقال إن الاكتتابات العامة الأولية المتوقعة هذا العام، تشمل: شركة الطيران الوطنية الحكومية LAM، بنك وشركة تأمين، دون مزيد من التفاصيل.

وتستهدف بورصة موزمبيق التوسع في الطروحات العامة الأولية وتعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لطرح مزيد من البنوك، وفق كوسا.

"نعتقد أن السنوات الخمس القادمة ستكون جيدة جدا بالنسبة لنا لأننا نخطط لإدراج 25 بنك.. بنوك خاصة تنتمي للقطاع الخاص،" وفق الرئيس التنفيذي.

وبشأن إمكانية الانضمام لمنصة تبادل - وهي منصة تداول عابرة للحدود أسسها سوق أبوظبي المالي في 2022 - قال كوسا "لم لا،" مشيرا إلى أن بورصة موزمبيق ستجري مناقشات مع البورصات الأعضاء في المنصة لمعرفة المزيد حولها وكيفية الانضمام.

(إعداد: وفاء بن موسى، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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