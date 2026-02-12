تعمل شركة زالدي للاستثمارات المصرية، التي تقدم خدمات مدير الطرح، لتنفيذ طرح عام أولي لـ 3 شركات في السوق الرئيسي للبورصة المصرية خلال العام الجاري 2026، وفق حاتم البنا العضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

تعمل زالدي للاستثمارات في مصر منذ 2008 وتمارس أنشطة إدارة الأصول، تأسيس الشركات، والترويج للطروحات. وهي تابعة لشركة زالدي كابيتال المصرية.

"احنا بنجهز 3 شركات للطرح العام الأولي في البورصة المصرية.. في قطاعات: الزراعي، الصناعي والعقاري،" وفق البنا، مشيرا إلى أن الشركات الثلاث مستهدف تنفيذ طرحها خلال 2026 دون أن يفصح عن أسماء هذه الشركات.

تنشط الطروحات العامة الأولية في مصر مؤخرا بدعم من خطط تعميق السوق وتطوير منتجاته وسط زخم ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بأكثر من 40% خلال العام الماضي. وقد استقبلت البورصة هذا الأسبوع أول طرح عام أولي في 2026 لشركة "جورميه إيجيبت الغذائية".

وتوقع البنا، أن يتم الطرح العام الأولي للشركة العاملة في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري، على أن يتم تنفيذ الطرحين العامين الأوليين لشركتي قطاعي الزراعة والعقارات بالنصف الثاني من 2026.

