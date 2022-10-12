وافق مجلس إدارة شركة العربية للتعهدات الفنية السعودية، على اتفاقية للاستحواذ على 100% من شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان السعودية، وفقا لبيان أرسلته الأولى للبورصة السعودية الأربعاء.

ووفقا للبيان، ستبلغ قيمة الصفقة 1.05 مليار ريال سعودي (280 مليون دولار).

وقالت العربية للتعهدات الفنية إنها ستمول الصفقة من قروض بنكية ومصادر ذاتية، فيما ستدفع 70% من قيمتها عند إتمام الاتفاقية ونسبة 30% المتبقية سيتم دفعها في نهاية مارس المقبل.

ولا تزال الصفقة خاضعة للحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

نبذة سريعة عن الشركتين:

- وكالة فادن للدعاية والإعلان : هي شركة سعودية مقرها الرياض، تأسست في 2006 وتعمل في قطاع الإعلانات.

- الشركة العربية للتعهدات الفنية: هي شركة سعودية تأسست عام 1983 وتعمل في إقامة وتشغيل لوحات الإعلانات ومدرجة في السوق السعودي منذ 2021، وفقا لبيانات البورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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