تم تغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج البحرينية في بورصة البحرين نحو 260.6%، وفق مصدر مطلع لزاوية عربي.

طرحت المجموعة التي تأسست في 1987 وتعمل في البحرين والسعودية، نحو 38.18 مليون سهم تمثل 35% من إجمالي رأس المال في بورصة البحرين.

وقد امتدت فترة الاكتتاب للمؤسسات والأفراد معا بين 24 نوفمبر و8 ديسمبر، بسعر 0.236 دينار بحريني (0.63 دولار) للسهم الواحد.

ووفق المصدر فقد تم تغطية إجمالي الاكتتاب بما يشمل المؤسسات والأفراد نحو 260.6%.

ويُتوقع بدء تداول السهم في السوق الرئيسية لبورصة البحرين يوم 19 ديسمبر.

تضم المجموعة بالبحرين 37 فرع، وفرعي امتياز (فرانشايز)، و22 مطبخ سحابي (أي مطعم للبيع أونلاين فقط). وفي السعودية لديها 3 امتيازات.

وحسب ما قاله رئيس مجلس الإدارة حمد راشد عيسى في مقابلة مع زاوية عربي سابقا، ستستثمر المجموعة عوائد الطرح البالغة نحو 9 مليون دينار بحريني (23.9 مليون دولار) للتوسع في فروع جديدة بالبحرين والسعودية وتمويل توزيعات أرباح.

للمزيد: مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية تعتزم استثمار عوائد الطرح العام الأولي للتوسع في فروع جديدة وتمويل توزيعات الأرباح - رئيس المجموعة

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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