تعتزم مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية، استثمار عائدات الطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة البحرين، في توسعات لافتتاح فروع جديدة في البحرين والسعودية وتمويل توزيعات الأرباح، وفق رئيس مجلس الإدارة حمد راشد عيسى لزاوية عربي.

تطرح المجموعة التي تأسست في 1987 وتعمل في البحرين والسعودية، حاليا نحو 38.18 مليون سهم تمثل 35% من إجمالي رأس المال في بورصة البحرين.

بدأ الاكتتاب للمؤسسات والأفراد معا في 24 نوفمبر وسينتهي في 8 ديسمبر. ويُتوقع بدء تداول السهم في السوق الرئيسية لبورصة البحرين يوم 19 ديسمبر.

تضم المجموعة بالبحرين 37 فرع، و5 امتيازات (فرانشايز)، و22 مطبخ سحابي (أي مطعم للبيع أونلاين فقط). وفي السعودية لديها 3 امتيازات.

"50% منها (عوائد الطرح العام الأولي) راح يكون دافع للتوسعات الجاية.. عندنا 3 فروع (جديدة) في البحرين.. هذه الـ 3 فروع راح تفتح في أول نصف من 2025،" بحسب عيسى في مقابلة فيديو مع زاوية عربي الخميس تنشر كاملة لاحقا.

وأضاف: "في نفس الوقت عندنا دراسات على أفضل المناطق اللي ممكن نوقع فيها في السعودية ونتوقع راح نفتح أول فرع (تمتلكه المجموعة) بداية 2026".

وتعتزم المجموعة جمع ما يصل إلى 9 مليون دينار بحريني (23.9 مليون دولار) من الطرح بسعر سهم 0.236 دينار بحريني (0.63 دولار)، وتم تخصيص 70% من الاكتتاب للمؤسسات.

وتنوي المجموعة تنفيذ توزيعات أرباح بنسبة 8% سنويا توزع كل ثلاثة أشهر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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