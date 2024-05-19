تلقت شركة السويدي إليكتريك المصرية عرض شراء اختياري لنسبة تصل إلى 24.5% من أسهمها من شركة اليكترا انفستمنت هولدينغ، وفق بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يوم الأحد.

يتضمن عرض شركة اليكترا انفستمنت - وهي شركة مؤسسة وفقا لقوانين سوق أبوظبي العالمي المالي - شراء حصة بحد أدنى 15% من أسهم السويدي إليكتريك وبسعر نقدي يبلغ 1.05 دولار للسهم، بحسب البيان.

ولم يوضح البيان جنسية الشركة المقدمة لعرض الشراء.

ومجموعة السويدي هي إحدى أبرز الشركات المصرية العاملة في قطاع حلول البنية التحتية، ومنها الكابلات والكهرباء ومحطات المياه، وتعمل منذ أكثر من 80 عام ولديها أعمال في عدة دول.

وارتفع سهم السيويدي إلكتريك بنحو 20% ليصل إلى سعر 44.41 جنيه (نحو 0.95 دولار) في التداولات الصباحية بالبورصة المصرية يوم الأحد، وكان ثاني أعلى سهم من حيث قيم التداول بحلول الساعة 10:52 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكانت البورصة قررت في وقت سابق الأحد إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق على خلفية خبر عرض الشراء. وقالت هيئة الرقابة المالية، في بيانها الأحد، إنه جاري دراسة العرض.

يأتي هذا العرض في وقت تسعى فيه السويدي إليكتريك إلى التوسع في أعمالها محليا وإقليميا، إذ تعتزم الشركة استثمار 5 مليار جنيه في عام 2024 في مشروعاتها.



للمزيد: السويدي اليكتريك المصرية تستهدف التوسع في الخليج وإفريقيا - رئيس الشركة



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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