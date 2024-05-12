قالت مجموعة السويدي إليكتريك المصرية، يوم الأحد، إنها تدرس إنفاق 5 مليار جنيه (نحو 105.6 مليون دولار) في عام 2024 كنفقات استثمارية للشركة من موازنتها.

ومجموعة السويدي، إحدى أشهر الشركات المصرية العاملة في قطاع حلول البنية التحتية، ومنها الكابلات والكهرباء ومحطات المياه، وتعمل منذ أكثر من 80 عام ولديها أعمال في عدة دول.

وأضافت المجموعة، في إفصاح للبورصة المصرية الأحد، أن تلك الاستثمارات ستوجه لاستكمال المشروعات الحالية وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من ضمنها مصنعها في السعودية.

وكان رئيس السويدي إليكتريك أحمد السويدي قال، الشهر الماضي، إن المجموعة تستهدف التوسع في أعمالها في الخليج وإفريقيا، بما في ذلك السعودية وقطر.

وأضاف السويدي، آنذاك، أن التوسعات في السعودية ستنتهي نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المملكة لديها خطة لعدد من المشروعات كما تستضيف إكسبو 2030، وهذا يساهم في دفع التنمية في المملكة، ويؤدي لزيادة الطلب على المواد التي تعمل السويدي فيها.

وعقب إفصاح المجموعة عن الاستثمارات المزمعة، ارتفع سهم السويدي إليكتريك في تداولات يوم الأحد بالبورصة المصرية بنحو 4% بحلول الساعة 11:30 صباحا بتوقيت القاهرة، وكانت ثالث أعلى سهم من حيث قيم التداول.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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