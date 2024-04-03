تستهدف مجموعة السويدي اليكتريك المصرية، التوسع في أعمالها في الخليج وإفريقيا، بما في ذلك السعودية وقطر، وفق ما قاله رئيس المجموعة أحمد السويدي.

ومجموعة السويدي، إحدى أشهر الشركات المصرية العاملة في قطاع حلول البنية التحتية، ومنها الكابلات والكهرباء ومحطات المياه، وتعمل منذ أكثر من 80 عام ولديها أعمال في عدة دول.

وأضاف السويدي في تصريحات صحفية بالقاهرة هذا الأسبوع، أن التوسع سيكون في كل دول الخليج "في الوقت الحالي في السعودية وقطر في الإمارات، كل البلاد،" مضيفا أن التوسعات في السعودية ستنتهي نهاية العام الجاري، كما سيتم توسعة أعمال الشركة في قطر.

وقال إن السعودية لديها خطة لعدد من المشروعات كما تستضيف إكسبو 2030، وهذا يساهم في دفع التنمية في المملكة، ويؤدي لزيادة الطلب على المواد التي تعمل السويدي فيها.

كما تدرس الشركة تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية في دول في شرق وغرب إفريقيا، وفق السويدي.

وتستهدف الشركة زيادة صادراتها من مستوى 50% من الإنتاج حاليا إلى مستوى 70% من الإنتاج، وفق السويدي، الذي قال "نركز على التصدير وهو حياة بالنسبة لنا".

ورأى السويدي أن تأثير توترات البحر الأحمر، على أداء الأعمال انعكس في تضاعف فترة الشحن وارتفاع تكلفته، لكن ذلك "موضوع مؤقت".

وتسببت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، على السفن في البحر الأحمر، والمرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ عدة شهور، في تعطيل حركة السفن واتخاذ طرق شحن بديلة لقناة السويس عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما جعل مدة الشحن أطول وتكلفتها أعلى.

وتترقب الشركة استلام الأراضي المخصصة لإقامة منطقة صناعية بمدينة أكتوبر خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، فيما يتم العمل مع الحكومة للانتهاء من الإجراءات، وفق السويدي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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