ارتفع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، 2.3% في أول يوم يتم تداوله فيه، ليسجل 1.36 درهم إماراتي (0.37 دولار)، مقابل سعر الطرح البالغ 1.33 درهم، بحسب بيانات سوق دبي المالي الثلاثاء.

وقد ارتفع السهم في وقت سابق ب9% إذ سجل 1.45 درهم، لكنه قلص مكاسبه بحلول الساعة 2:20 م بتوقيت دبي.

وجمع طرح إمباور 2.66 مليار درهم، بعد أن دفع الطلب القوي الشركة إلى رفع حجم الطرح بنسبة 100% عقب تغطية الاكتتاب العام بالكامل في اليوم الأول، بحسب بيان من الشركة الثلاثاء.

وطرح إمباور في سوق دبي المالي جاء بعد سلسلة من الطروحات في بورصة دبي بينها مجموعة تعليم لتشغيل المدارس الإماراتية التي من المتوقع إدراجها آخر الشهر الحالي و سالك للتعرفة المرورية التي تم إدراجها سبتمبر الماضي.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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