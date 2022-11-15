· إدراج "إمباور" هو رابع اكتتاب عام في السوق هذا العام مع استمرار تحول دبي إلى أحد أكثر الأسواق المالية نشاطاً على مستوى العالم

· الاكتتاب العام للشركة يندرج ضمن خطط دبي لتطوير الأسواق المالية

· فائض الاكتتاب بواقع 47 مرة يعكس ثقة مجتمع الاستثمار العالمي بمتانة الأسس الاقتصادية للإمارة

· 33.4 مليار درهم إجمالي قيمة الأموال المجمعة عبر الاكتتابات العامة في السوق منذ بداية 2022

· مستوى قياسي لإجمالي المبالغ المكتتبة خلال الاكتتابات الأربعة قدره 659.2 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحب سوق دبي المالي اليوم بإدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ("إمباور") ش.م.ع، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم واللاعب الأبرز في هذا القطاع بدبي.

وهذا هو رابع اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري، في إطار الخطوات المتسارعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.

وقرع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة "إمباور" جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي احتفالاً بالإدراج بحضور سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي؛ سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور"؛ وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي.

وبدأ تداول أسهم الشركة تحت الرمز "EMPOWER" تتويجاً للطرح العام الناجح لأسهمها الذي جمع 2.66 مليار درهم لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.30 مليار درهم عند الإدراج، وقد بلغ سعر السهم في الطرح العام 1.33 درهم وهو الحد العلوي للنطاق السعري، علماً أن قوة الطلب الاستثماري دفعت الشركة إلى رفع حجم الطرح بنسبة 100٪ عقب تغطية الاكتتاب العام بالكامل في اليوم الأول. وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 124.69 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة. ويتم تداول أسهم "إمباور" ضمن قطاع المرافق العامة في سوق دبي المالي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة "إمباور": "تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ’رعاه الله‘،ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تمضي دبي بخطى ثابتة لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً. ويؤكد الاكتتاب العام لشركة ’إمباور‘ تركيز الإمارة على بناء أسواق مالية قوية وتسريع عمليات الإدراج الجديدة لفتح آفاق النمو في قطاعاتها الحيوية. “

من جانبه قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور": "نفخر باتخاذ هذه الخطوة المهمة في رحلة ’إمباور‘ وأن نصبح شركة عامة. ويشرفنا أن نحظى بفرصة الإدراج، وأن نؤدي اليوم دوراً بالغ الأهمية في أحد الأسواق المالية الأكثر نشاطاً وديناميكية على مستوى العالم. كما يشرفنا أن نكون جزءاً من برنامج الخصخصة الناجح في دبي، والجهود الأوسع نطاقاً لدعم وتعزيز أسواق الأسهم لدينا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية. ولعل تجاوز مستويات الطلب في حجم المعروض يوضح مدى أهمية الدور الاستثماري الذي تلعبه ’إمباور‘، بالإضافة إلى الجاذبية الدائمة لدبي، ومسيرة تطورها، ورؤيتها الاقتصادية على المدى البعيد".

بدوره، قال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "نرحب بإدراج ’إمباور‘ الذي يشكل محطة مهمة أخرى في برنامج دبي الطموح لتطوير أسواقها المالية. وقد أصبح سوق دبي المالي، بفضل التنفيذ السريع لهذا البرنامج، واحداً من الأسواق المالية الأكثر نشاطاً على مستوى العالم من حيث عمليات الاكتتاب العام والإدراج الجديدة هذا العام. ويشكل هذا الزخم الاستثماري دليلاً ملموساً على ثقة المستثمرين بمتانة الأسس الاقتصادية لدبي ودولة الإمارات عموماً، ويبين كذلك فاعلية الخطة الاستراتيجية لتطوير أسواق دبي المالية تحت إشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ".

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: "أصبحت دبي اليوم مركزاً مالياً دولياً حافلاً بالفرص؛ حيث يستقطب اقتصادها المتنامي وأسواقها عالمية المستوى المستثمرين الأفراد والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها. نشهد اليوم عمقاً وتنوعاً أكبر في أسواقنا المالية. ويعكس إدراج ’إمباور‘ تواصل الزخم القوي للاكتتابات العامة في السوق منذ بداية العام الجاري، إذ جمعت الشركات 33.4 مليار درهم من خلال 4 اكتتابات، كما وصل إجمالي المبالغ المكتتبة إلى مستوى قياسي قدره 659.2 مليار درهم".

يُشار إلى أنه لم يتم تطبيق الحدود السعرية المُعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول لتداول أسهم "إمباور"، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج.

يذكر أن قاعدة المستثمرين في سوق دبي المالي تجاوزت حاجز المليون مستثمر للمرة الأولى بنهاية سبتمبر 2022. وازداد عدد المستثمرين الجدد 41 ضعفاً ليصل إلى 155,060 مستثمراً.

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نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول"DFM". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000 www.dfm.ae.

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