من المتوقع تنفيذ الطرح العام الأولي للشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، التابعة لشركة القلعة العاملة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية والمدرجة بالبورصة المصرية، خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وفق أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة، لزاوية عربي.

تحدث هيكل لزاوية عربي في مقابلة فيديو على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري، الاثنين، تنشر لاحقا كاملة.

لدى القلعة خطط سبق الإعلان عنها لطرح 4 شركات تابعة لها في البورصة المصرية وقد تم تعيين بنك الاستثمار زيلا كابيتال لإدارة طرح شركة الوطنية لإدارة الموانئ لكن لم يتم إعلان تفاصيل أو موعد الطرح.

وردا على سؤال بشأن الموعد المتوقع لطرح شركة الوطنية لإدارة الموانئ قال هيكل:"أتخيل سبتمبر، أكتوبر اللي جاي يبقى الـ IPO بتاع الوطنية".

ومن المقرر أن يتبع هذا الطرح، طرح عام أولي لشركتي: دينا الصناعية وأسيك أوتوميشن ويتوقع أن يتم ذلك خلال العام المقبل 2027، وفق هيكل الذي لم يفصح عن الشركة الرابعة المقرر طرحها.

وبحسب هيكل، فقد تم تعيين إي إف جي القابضة لإدارة طرح شركة دينا الصناعية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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