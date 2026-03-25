من المتوقع تنفيذ طرح عام أولي لشركتي "جيوس للتجارة والمقاولات" و"هيدجستون للاستثمار"، بالبورصة المصرية قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق محمد سيد رئيس مجلس إدارة شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات التي تعمل على إدارة الطرحين المحتملين لزاوية عربي.

يتوقع أن تشهد البورصة المصرية انتعاشة في الطروحات العامة الأولية، مع طرحين عامين أوليين حكوميين مرتقبين هما بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، فيما أعلنت عدة شركات خاصة نيتها للطرح العام الأولي. وقد شهد هذا العام طرح عام أولي لشركة جورميه ايجيبت الغذائية.

"احنا شغالين على شركتين (جيوس وهيدجستون) لتجهيزهم للطرح العام الأولي في البورصة المصرية.. إن شاء الله هينزلوا مع بعض قبل نهاية الربع الثالث،" وفق سيد.

وتستهدف شركة جيوس للتجارة والمقاولات طرح حصة 25% من أسهمها في السوق الرئيسي بالبورصة المصرية. للمزيد اضغط هنا.

أما هيدجستون للاستثمار العاملة في تجارة قطع غيار وزيوت السيارات تستهدف طرح 15% من أسهمها في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة. للمزيد اضغط هنا.

وكان من المستهدف تنفيذ الطرح العام الأولي للشركتين خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن وفق سيد، فإن إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة أدت إلى تأجيل الموعد.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

