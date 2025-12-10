تستهدف شركة هيدجستون للاستثمار المصرية العاملة في تجارة وتوزيع قطع غيار وزيوت السيارات، طرح عام أولي لحصة 15% من رأسمالها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية والمعروفة ببورصة النيل خلال الربع الأول من 2026، وفق أحمد السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة لزاوية عربي.

كانت الشركة التي تأسست في 2017، وتعمل في مصر فقط، قد أعلنت نيتها سابقا لطرح ما يتراوح بين 15 لـ 25% من أسهمها في البورصة خلال العام الجاري.

لكن السعدني، قال لزاوية عربي الأربعاء، إنه تم تحديد الحصة عند 15% فيما يتوقع إتمام الطرح خلال العام المقبل والذي تأخر نظرا لاستيفاء متطلبات حوكمة واختيار المستشار المالي المستقل.

"نتوقع الطرح في الربع الأول من العام المقبل (2026)، شهر فبراير.. مستهدفين نطرح 15%،"وفق السعدني، مشيرا إلى أن الشركة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة ونشرة الاكتتاب.

كانت البورصة المصرية، قد وافقت في ديسمبر 2024، على قيد أسهم الشركة بشكل مؤقت برأس مال 25 مليون جنيه (525 ألف دولار) وبعدد أسهم 250 مليون سهم.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وتستهدف الشركة الحصول على موافقة لمد أجل القيد المؤقت بما يسمح لها بتنفيذ الطرح خلال العام المقبل، وفق السعدني.

وبحسب رئيس الشركة، تستهدف هيدجستون الانتقال للسوق الرئيسي في البورصة بحلول العام 2027 من خلال زيادات في رؤوس أموال سواء من الأرباح المحتجزة، أو من خلال دعوة قدامى المساهمين. لدى الشركة أرباح محتجزة بقيمة 23 مليون جنيه.

