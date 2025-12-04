تأمل شركة جيوس للتجارة والمقاولات المصرية تنفيذ الطرح العام الأولي لحصة 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال يناير 2026، وفق ناجي رياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

خلفية سريعة جدا

(وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية)

تأسست جيوس في 1993 وتعمل في نشاط المقاولات العامة التي تغطي جميع مراحل الإنشاء والبناء، ويتركز نشاطها في السوق المصري.

سبق أن أعلنت الشركة، عن نيتها لطرح 25% من أسهمها في البورصة خلال العام الجاري لكن إجراءات اختيار المستشار المالي المستقل زاد من المدة اللازمة للطرح.

وتنتظر جيوس، حاليا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة تمهيدا لإعداد نشرة الطرح.

كانت البورصة المصرية، قد وافقت أغسطس 2025، على قيد أسهم الشركة بشكل مؤقت. والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

ما الجديد؟

"بنأمل الطرح في البورصة في النصف الثاني من يناير،" وفق رياض، مشيرا إلى أن المستشار المالي حدد القيمة العادلة للسهم - التي لا تزال تنتظر موافقة الرقابة المالية - عند نحو 10.21 جنيه (0.2 دولار).

تدرس جيوس، إدخال تكنولوجيا الذكاء الصناعي Ai واستخدام الروبوت في عمليات الإنشاءات للسوق المصري، وفق رياض، دون مزيد من التفاصيل.

وحسب رياض، فمن المتوقع أن تسجل الشركة إيرادات تتجاوز مليار جنيه بنهاية العام 2025 بزيادة سنوية 25% عن العام 2024، مع نمو متوقع في صافي الربح للعام الجاري، ليصل إلى 100 مليون جنيه بزيادة سنوية 85%.

