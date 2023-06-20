تنوي البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية العام الحالي، بحسب رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية في تصريحات لزاوية عربي، على هامش مؤتمر "أسواق المال.. قطار الطروحات ينطلق" المنعقد في القاهرة الثلاثاء.

وقد أعلن الدكاني في وقت سابق هذا العام نية مصر دراسة إصدار هذا المؤشر الذي قال عنه الثلاثاء: "هو مؤشر عادي بس الشركات اللي هتبقى فيه متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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