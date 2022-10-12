حددت شركة الحفر العربية السعودية، الأربعاء، سعر طرح أسهمها في السوق السعودي "تداول" عند 100 ريال ( 26.7 دولار) وهو الحد الأقصى للنطاق السعري الذي سبق أن أعلنته للاكتتاب.

وتعتزم الشركة - العاملة في مجال الحفر البحري والبري وتخدم عملاء رئيسيين أبرزهم أرامكو السعودية وتستحوذ على 17% من منصات الحفر في المملكة - طرح 30% من أسهمها بعد زيادة رأس مالها في السوق.

وقالت الشركة، في بيان لتداول الأربعاء، إنه تم تغطية الطرح لفئة المؤسسات 61 مرة تقريبا من إجمالي الأسهم المطروحة.

وستبدأ فترة اكتتاب الأفراد خلال يومي 18 و19 أكتوبر، حسب البيان.

للمزيد: ماذا نعرف عن شركة الحفر العربية مع عزمها طرح 30% من أسهمها ببورصة السعودية؟

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا