تعتزم شركة الحفر العربية العاملة في السعودية طرح 30% من أسهمها، بعد زيادة رأس المال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية (تداول)، بحسب بيان منشور على البورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

كانت الشركة حصلت على موافقة بورصة تداول في 27 يونيو الماضي لإدراج أسهمها، فيما وافقت هيئة أسواق المال يوم 29 من الشهر نفسه على الطرح.

واختارت الشركة شركات إتش إس بي سي العربية السعودية، والأهلي المالية، وجولدمان ساكس العربية السعودية ليكونوا المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لـ 26.7 مليون سهم.

وسيُحدد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر (وهي آلية لضمان وجود طلب يُحدد على أساسه سعر السهم) التي تبدأ في 28 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2022.

ويبدأ اكتتاب المستثمرين الأفراد في 18 أكتوبر وينتهي يوم 19 أكتوبر، على أن يكون 25 أكتوبر هو يوم التخصيص النهائي لأسهم الطرح.



ماذا نعرف عن الحفر العربية؟

(بحسب نشرة الطرح)

تأسست عام 1964 وتعمل في مجال الحفر البحري والبري.

تمتلك الشركة أسطول يضم 45 منصة حفر، ولديها حصة سوقية تبلغ 17% من إجمالي منصات الحفر في السعودية، وبمتوسط معدل حفر بلغ 275 بئر سنويا على مدار السنوات الثلاث الماضية.

تتركز عمليات الشركة حاليا في السعودية والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة مع 4 عملاء رئيسيين هم: شركة أرامكو السعودية للنفط، وشركة شلمبرجير ميدل إيست إس أيه، وشركة داول شلمبرجير العربية السعودية (كلاهما جزء من مجموعة شركات شلمبرجيه) وبيكر هيوز السعودية.

تمتلك شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" (التي يشكل صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- أكبر المساهمين فيها) ما نسبته 51 %من أسهم شركة الحفر العربية، بينما تمتلك سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس أيه "شلمبرجيه" ما نسبته 49 %من أسهمها.

استحوذت الشركة في عام 2017 بالكامل على شركة أوفست العربية المحدودة المتخصصة في الإدارة والتنسيق والإشراف على عمليات النقل المعقدة لمنصات الحفر البرية، وساهمت الصفقة في تقليص الوقت الضائع في عمليات نقل منصات الحفر بنسبة 30%.

لدى الشركة عقود متراكمة بقيمة 8.2 مليار ريال سعودي بحلول 31 يوليو 2022، منها عقود بـ 5.5 مليار ريال من شركة أرامكو السعودية.

حققت الشركة خلال عام 2021 إيرادات بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار).



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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