تم تعيين إسلام عزام - 54 عام - في منصب قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، لمدة عام، وفق بيان للبورصة المصرية، الاثنين.

وشغل عزام منصب رئيس البورصة المصرية منذ أغسطس الماضي. وسيتولى رئاسة الرقابة المالية خلفا لـ محمد فريد الذي تم تعيينه وزير للاستثمار في تعديل وزاري فبراير الماضي.

ويتم تعيين بعض المسؤولين في مصر في منصب قائم بأعمال لمدة عام، ومع انتهاء المدة إما يتم التجديد لهم أو تغييرهم.

تأتي التعديلات في وقت تسعى الحكومة لتسريع وتيرة خطة للتخارج من شركات حكومية وتسعى لتنفيذ طروحات عامة أولية، وقد أعلن الصندوق السيادي المصري نيته طرح حصة 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، إضافة لطرح مرتقب لبنك القاهرة.

