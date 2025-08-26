الخبر سريعا

تم تعيين إسلام عزام، رئيس لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، خلفا لأحمد الشيخ، حسب بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية مساء الاثنين.

كان الشيخ قد عُين رئيس للبورصة في أغسطس 2023 لمدة عام، وتم تمديد فترة عمله لعام آخر في أغسطس 2024.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه البورصة المصرية لجذب شركات للاكتتاب والإدراج المباشر. وقد شهدت هذا العام طرحين عامين أوليين وإدراجين مباشرين. ورغم أن هذه الإدراجات من القطاع الخاص، يُترقب برنامج طروحات حكومية لم ينفذ منه الكثير، فيما تسعى الحكومة للتخارج من 10 شركات هذا العام.

عزام في سطور

(وفق بيان الهيئة وموقع الجامعة الأمريكية في القاهرة)

ـ حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة في 1993.

- وحصل بعدها على ماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في 1998، ثم ماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في 2002 ثم الدكتوراة من نفس الجامعة في 2003.

- شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025.

- كان قد تولى منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال من 2003 حتى 2005 وكذلك مستشار لرئيس هيئة التمويل العقاري بين 2007-2009. والهيئتان حكوميتان وتم دمجهما في الهيئة العامة للرقابة المالية بعد إنشائها في 2009.

ـ شغل في فترات سابقة منصب مستشار لوزير الاستثمار وكان عضو مجلس إدارة عدة شركات منها مصر القابضة للتأمين الحكومية وشركة الشمس للإسكان المدرجة بالبورصة.

ـ أكاديميا، يعمل عزام، أستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية في القاهرة في مجالات التمويل والاستثمار. كما عمل في التدريس في جامعات أخرى مصرية ودولية.

