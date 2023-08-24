* تم التحديث بمعلومات عن الرئيس الجديد للبورصة



أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يوم الخميس، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أصدر قرار بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ في منصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلفا لرامى الدكاني.

ووفق القرار فسيشغل الشيخ المنصب لمدة عام اعتبارا من يوم 26 أغسطس 2023.

وكان الدكاني تم تعيينه في 25 أغسطس في المنصب لمدة عام.

وشغل الشيخ منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب سيرته الذاتية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعمل بالبورصة المصرية منذ عام 1993، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة في الفترة بين 2018-2022.

والشيخ حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في تخصص أسواق مال من الأكاديمية العربية عام 2003.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا