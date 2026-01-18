*تم التحديث بتفاصيل

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، بما يسمح لها بإطلاق سوق المشتقات، وفق بيان من الهيئة الأحد.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب صادر عن مؤتمر صحفي لرئيس الهيئة محمد فريد إن "الإعلان عن الترخيص للبورصة بمثابة ركلة البداية ونقطة الانطلاق لبورصة العقود الآجلة (المشتقات) لأول مرة في تاريخ مصر".

وتشمل المشتقات: العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات، على مؤشرات السوق الرئيسية والأسهم.

وبحسب بيان تفصيلي صدر لاحقا الأحد، قال فريد، إن إطلاق سوق المشتقات سيكون من خلال 4 مراحل كالتالي: إصدار عقود مستقبلية على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 والتي من المستهدف أن تتم عمليات التداول في شهر مارس المقبل، ثم إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، ثم إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، ثم إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.

والعقود المستقبلية هي عقود ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار ويتم تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.

وقد تقدمت 7 شركات سمسرة للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وفق الهيئة في بيانها التفصيلي.

