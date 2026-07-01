تم تغطية إجمالي الاكتتاب في الطرح العام الأولي للشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو"، بنحو 18 مرة، وبحجم طلب إجمالي 4.69 مليار ريال عُماني ( 12.2 مليار دولار) وفق بيان صادر عن هيئة الخدمات المالية العُمانية الأربعاء.

كانت الشركة - التي تعد مشروع مشترك بين عُمان والهند - قد طرحت 25% من أسهمها للاكتتاب العام بواقع نحو 1.7 مليار سهم، على شريحتين، وقد تم تخصيص 60% من إجمالي أسهم الطرح لصالح المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، و40% المتبقية للأفراد، وجرى الاكتتاب في الفترة 16-25 يونيو 2026.

ووفق البيان، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 0.156 ريال عماني، عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي تم تحديده لاكتتاب المؤسسات، فيما كان سعر اكتتاب الأفراد محدد مسبقا عند نفس القيمة. وبلغ حجم الطرح نحو 260.9 مليون ريال.

وقد تم تغطية الاكتتاب في الأسهم المخصصة للمؤسسات 27.4 مرة، فيما تم تغطية الاكتتاب في الأسهم المخصصة للأفراد 3.9 مرة.

ويعد طرح أوميفكو أول طرح عام أولي في بورصة مسقط خلال عام 2026. وتشهد الطروحات العامة الأولية نشاط في بورصة مسقط في السنوات الأخيرة بدعم من خطة حكومية للتخارج من شركات تابعة لها. وطرحت الحكومة العام الماضي شركة أسياد للنقل البحري.

ومن المقرر بدء تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط في 8 يوليو.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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