تسعى الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو"، وهي مشروع مشترك بين عُمان والهند، لجمع ما يصل لنحو 261 مليون ريال عُماني (678 مليون دولار) عند الحد الأقصى للنطاق السعري المحدد للطرح العام الأولي في بورصة مسقط، وفق نشرة الطرح وموقع الشركة الرسمي.

ويعد طرح أوميفكو أول طرح عام أولي في بورصة مسقط خلال عام 2026. وتشهد الطروحات العامة الأولية نشاط في بورصة مسقط في السنوات الأخيرة بدعم من خطة حكومية للتخارج من شركات تابعة لها. وطرحت الحكومة العام الماضي شركة أسياد للنقل البحري.

خلفية عن أوميفكو

(وفق موقعها الرسمي)

بدأت الشركة كمشروع مشترك بين سلطنة عُمان والهند حينما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مشروع أسمدة قاذم على الغاز عام 1994 وتم توقيع اتفاقية المساهمين بين مساهمي الشركة الحاليين عام 2000 ووضع حجر الأساس لبناء مجمع أوميفكو في 2003، الذي بدأ تصدير منتجاته في عام 2005.

تُشغل الشركة مجمع لإنتاج الأسمدة، يضم 4 خطوط لإنتاج الأمونيا واليوريا، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 1.15 مليون طن متري من الأمونيا و1.65 مليون طن متري من اليوريا.

ويمثل قطاع اليوريا أكثر من 90% إيرادات الشركة ويتم تصدير غالبية إنتاج اليوريا بشكل رئيسي إلى الهند، بالإضافة لأسواق أخري في أمريكا اللاتينية، آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.

وبحسب أحدث بيانات متاحة عن الشركة، ارتفع صافي الربح خلال الربع الأول من 2026 بنحو 7% على أساس سنوي ليسجل 32.3 مليون ريال عماني بدعم نمو الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 15.5% إلى 79.9 مليون ريال عماني.

وتتوزع ملكية أوميفكو بين 3 مساهمين رئيسيين: مجموعة أوكيو للطاقة العُمانية الحكومية بنسبة 50%، شركة المزارعين الهنود للسماد التعاونية "إيفكو" بنسبة 25%، وشركة كريشاك بهاراتي التعاونية "كريبكو" بنسبة 25%.

تفاصيل أكثر عن الطرح

(وفق نشرة الطرح)

- يشمل الطرح نحو 1.7 مليار سهم تمثل 25% من رأس المال المصدر للشركة.

- يمثل الطرح بيع جزء من حصص المساهمين الحاليين، ستقسم حسب نسبة الملكية لكل مساهم، ستبيع أوكيو 50% من أسهم الطرح، والشركتان الهنديتان 25% من إجمالي أسهم للطرح لكل منهما.

- تم تخصيص 60% من إجمالي أسهم الطرح لصالح المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، و40% المتبقية للأفراد.

- تم تحديد النطاق السعري في النسبة المخصصة للمؤسسات بين 146 و156 بيسة للسهم، فيما حدد سعر الاكتتاب للأفراد عند 156 بيسة للسهم.

- بدأ الاكتتاب لكل من المؤسسات والأفراد في 16 يونيو الجاري ويتوقع أن ينتهي في 25 يونيو 2026.

- ومن المتوقع بدء تداول أسهم الشركة في بورصة مسقط 8 يوليو 2026.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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