يُتوقع أن يحفز الطرح العام الأولي لشركة أسياد للنقل البحري - التابعة لمجموعة أسياد العُمانية الحكومية للخدمات اللوجستية - كأول شركة لوجستيات في بورصة مسقط مزيد من الطروحات في قطاع اللوجستيات مستقبلا، حسب 3 محللين تحدثوا لزاوية عربي.



بدأ الأربعاء الماضي، التداول على أسهم شركة أسياد في بورصة مسقط، كأول شركة تدرج في قطاع النقل البحري واللوجستيات بالبورصة العُمانية. وشركة أسياد للنقل البحري هي شركة حكومية تعمل منذ 2003 ولديها أسطول بحري، وتعمل في عدة قطاعات بينها شحن الحاويات وشحن النفط الخام والغاز.



خلفية سريعة

(وفق بيانات صحفية تلقت زاوية عربي نسخة منها وتقارير إعلامية)



- طرحت أسياد للنقل البحري أكثر من مليار سهم، مثلت 20% من أسهمها، للاكتتاب العام ببورصة مسقط.

- تلقت الشركة تعهد من مستثمرين رئيسيين للمشاركة في الاكتتاب وهما: شركة المريخ للتنمية والاستثمار العُمانية وهي شركة استثمار مملوكة للحكومة، وشركة فالكون للاستثمارات التابعة لجهاز قطر للاستثمار - الصندوق السيادي القطري.



- جرى الاكتتاب خلال الفترة 20- 27 فبراير، وتم تحديد سعر السهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي تراوح عند 117 - 123 بيسة عُمانية للسهم (0.3 - 0.32 دولار).



- جمع الطرح نحو 128.1 مليون ريال عُماني (332.7 مليون دولار)، ما جعل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج - يوم 12 مارس - نحو 641 مليون ريال عُماني أو 1.66 مليار دولار.

- ستستخدم الشركة عائدات الطرح لتحديث أسطولها وإضافة سفن جديدة، وقد تتجه الشركة لطرح 5% إضافية من أسهمها خلال الـ 12 شهرا المقبلة.



ماذا يتوقع المحللون؟



توقع 3 محللين لأسواق المال في حديث لزاوية عربي، أن ينعكس الطلب القوي على اكتتاب أسياد للنقل البحري على بورصة مسقط كأول شركة في قطاع اللوجستيات بالبورصة، ما قد يشجع مزيد من الاكتتابات في هذا القطاع مستقبلا.

"(الطرح) يمكن أن يكون بداية لتطور أوسع في السوق المالية العُمانية.. من المتوقع أن يمهد هذا الطرح الطريق لمزيد من الشركات العاملة في مجال اللوجستيات للنظر في الإدراج في السوق المالية،" وفق رانيا جول، محللة أسواق أولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في XS.com للتداول العالمية.

وحسب حسن فواز، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة Givtrade العالمية والتي لها مكتب في دبي، لزاوية عربي فإن طرح أسياد "سيساهم في تعزيز سيولة البورصة وجذب المستثمرين الأجانب.. من المتوقع أن يؤدي نجاح الطرح إلى تحفيز المزيد من الإدراجات في القطاع وتعزيز مكانة عُمان كمركز لوجيستي إقليمي".



يمثل القطاع اللوجيستي محور رئيسي في خطة سلطنة عُمان الغنية بالنفط والغاز لتنويع الاقتصاد، فيما تتنامى أعمال القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.

يُتوقع أن يسهم قطاع النقل واللوجستيات بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية 2025 مع مستهدفات بأن يرتفع إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2040.

هذا التنوع مستهدف أيضا في سوق المال، حيث تسعى بورصة مسقط - التي شهدت طرحين حكوميين في قطاع الطاقة العام الماضي من خلال شركتين تابعتين لمجموعة أوكيو الحكومية - لزيادة قطاعات السوق وجذب طروحات جديدة لشركات غير نفطية.

وكان الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط هيثم السالمي قد توقع في حديث سابق لزاوية عربي 3 طروحات غير نفطية في 2025 بينها اللوجستيات.

ووفق هاني أبو عاقلة كبير محللي الأسواق في XTB MENA للتداول ومقرها دبي، يتوقع استمرار تنامي أعمال اللوجيستيات في الخليج - الذي بدأ من بعد أزمة كوفيد - مع النمو الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة ما يتطلب وجود منظومة كاملة للقطاع اللوجيستي الذي يُتوقع أن يصل حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي قرب 50 مليار دولار بحلول نهاية 2025.



"القطاع اللوجيستي أتوقع أنه سيعزز سوق المال المحلي بشكل كبير جدا.. شركات من القطاع اللوجيستي بكل مرافقه سوف تطرح وسوف تستمر في الطرح أكثر خلال الفترة القادمة،" بحسب أبو عاقلة.

وقالت جول "أرى أن نجاح هذا الإدراج قد يشجع الشركات الحكومية والخاصة على النظر إلى الأسواق المالية كأداة للتمويل والتوسع، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الطروحات الأولية".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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