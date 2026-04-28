توقع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية الجديد، أن يشهد السوق زيادة في المعروض من الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة بدعم من الشركات الراغبة في القيد المؤقت خاصة الحكومية، فيما تستهدف البورصة استكمال إطلاق منتجات المشتقات المالية تباعا.

تم تعيين رضوان رئيسا للبورصة لمدة عام يوم 22 أبريل الحالي.

وجاءت تصريحات رضوان، في مقابلة فيديو مع زاوية عربي، الثلاثاء تنشر كاملة لاحقا على هامش فعالية متعلقة بالتثقيف المالي بالتعاون مع وزارة التعليم المصرية والتي بدأتها البورصة منذ فترة.

القيد المؤقت

"فيه برنامج الطروحات الحكومية شغال كويس جدا.. احنا حاليا عندنا فترة قيد مؤقت تقدروا تتعاملوا معاها على إنها فترة زيادة حوكمة وتأهيل هذه الشركات للقيد والتداول،" حسب رضوان.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وأعلنت الحكومة هذا العام نيتها قيد مؤقت لعدد من الشركات خلال العام، منها 20 شركة بحلول نهاية مايو - تم قيد 12 منهم حتى الآن قيد مؤقت - إضافة لخطط لقيد مؤقت لـ 10 شركات من قطاع البترول بدون تحديد مدى زمني.

وبحسب رضوان، ستكمل البورصة العمل على زيادة الوعي الاستثماري والمالي للقطاع الخاص لجذب شركات للتداول، والاستفادة من فرص التمويل عبر السوق.

وشهدت البورصة المصرية طرح عام أولي واحد هذا العام.

المشتقات

كانت البورصة قد أطلقت في مارس من هذا العام سوق المشتقات رسميا، بدأت بتداول العقود المستقبلية على مؤشرها الرئيسي EGX30 بعقود تمتد لـ 3 و6 أشهر.

وردا على سؤال بشأن منتجات المشتقات المالية المتوقع إطلاقها خلال العام الجاري قال رضوان: "هشنتغل على الملف ده وهنطلع بيه تباعا وهيبقى فيه برنامج متوالي".

وبحسب خطة أعلنتها البورصة هذا العام، فإنها تنوي: إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، ثم إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، ثم إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات. هذا بالإضافة لإطلاق آلية الشورت سيلنج.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

