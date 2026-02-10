تخطط شركة جورميه إيجيبت الغذائية المصرية المدرجة حديثا ببورصة مصر، للتوسع في 3 أسواق تتضمن السعودية، الإمارات ولبنان، وفق مايكل رايت رئيس مجلس الإدارة لزاوية عربي، على هامش فعالية بدء تداول السهم الثلاثاء.

وخلال أول يوم تداول ارتفع سعر سهم جورميه بنحو 35% ليصل إلى 9.30 جنيه للسهم (0.19 دولار) مقارنة بسعر افتتاح التداول 6.90 جنيه وهو سعر الاكتتاب.

انطلقت جورميه عام 2006، وتعمل في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية، ولديها عدد من المتاجر، كما تبيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هاتفي.

وطرحت جورميه 47.6% من أسهمها بما يمثل نحو 190.5 مليون سهم بحد أقصى في البورصة المصرية، وبلغ حجم الطرح نحو 1.3 مليار جنيه (27.7 مليون دولار)، بقيمة سوقية للشركة عند الإدراج 2.76 مليار جنيه.

وقد تم تغطية الاكتتاب الخاص في الطرح العام الأولي 12.22 مرة فيما تم تغطية الاكتتاب العام والذي مثل 20% من الطرح بنحو 55.78 مرة.

"لدينا خطط لدراسة أسواق أخرى.. ما زلنا نستكشف لكن لدينا بالفعل إمكانية في 3 دول،" وفق رايت، مشيرا إلى أن هذه الأسواق الثلاثة هي: السعودية، الإمارات ولبنان.

وتخطط جورميه لافتتاح فروع لها في الدول الثلاث، خلال 2027 أو 2028.

"آمل أن نفتتح بعض الفروع في 2027، لكن بحلول 2027-2028 ستكون هذه الأسواق قد تم دخولها،" وفق رايت.

وأضاف رايت، أن خطة التوسع بفروع في الأسواق الخارجية، تتضمن إمكانية الشراكة مع مستثمرين محليين من هذه الأسواق.

ومحليا، تخطط الشركة للتوسع من خلال إضافة من 3 إلى 4 فروع سنويا داخل مصر، خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق رايت، دون مزيد من التفاصيل حول حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا التوسع.

