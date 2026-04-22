تم التحديث بتفاصيل

تم تعيين عمر رضوان رئيس جديد لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء الأربعاء.

يأتي تعيين رضوان، خلفا لـ إسلام عزام الذي تم تعيينه مارس الماضي، في منصب قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، لمدة عام، بدلا من محمد فريد الذي تم تعيينه وزير للاستثمار في تعديل وزاري فبراير الماضي.

ويتم تعيين بعض المسؤولين في مصر في منصب قائم بأعمال لمدة عام، ومع انتهاء المدة إما يتم التجديد لهم أو تغييرهم.

وتأتي التعديلات في وقت تسعى الحكومة لتسريع وتيرة خطة للتخارج من شركات حكومية وتسعى لتنفيذ طروحات عامة أولية.

ورضوان، حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الاقتصاد مع تخصص فرعي في علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1997، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لإدارة الثرواث بشركة بلتون القابضة قبل تعيينه رئيس للبورصة، وفق موقع بلتون وحسابه على لينكدان.

وقد تولى عدة مناصب في شركات استثمار مصرية، بينها مصر كابيتال ذراع خدمات بنوك الاستثمار التابعة لبنك مصر الحكومي، اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس.

للمزيد: مُحدث- مصر: تعيين إسلام عزام قائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

