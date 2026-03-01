*تم إضافة تفاصيل

أطلقت البورصة المصرية، الأحد، سوق المشتقات رسميا، وقد بدأت بتداول العقود المستقبلية على مؤشرها الرئيسي EGX30 بعقود تمتد لـ 3 و6 أشهر، رغم طبول الحرب التي قُرعت يوم السبت بهجمات أمريكية إسرائيلية ضد إيران.

تشمل المشتقات: العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات، على مؤشرات السوق الرئيسية والأسهم.

والعقود المستقبلية هي عقود ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار ويتم تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.

وقال رئيس البورصة المصرية إسلام عزام، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق سوق المشتقات، الأحد، إن قرار المضي قدما في إطلاق السوق رغم التوترات الجيوسياسية كان سببه عدم الرغبة في تأخير هذا الإطلاق لـ 3 شهور أخرى.

"لو مكنتش أطلقتها 1-3 (مارس) كنت هطلقها 1-6 (يونيو).. مكنتش عايز أنتظر،" وفق عزام الذي أشار إلى أن المشتقات تدعم إدارة مخاطر المحافظ في أوقات التقلبات.

وقد تم إطلاق عملية التداول من خلال شركتي سمسرة، فيما يترقب انضمام 4 شركات أخرى جاري العمل معها حاليا، وفق عزام.

وتستهدف البورصة في مراحل لاحقة، إطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، ثم إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، ثم إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.

وتوقع عزام، أن تطلق البورصة المصرية آلية الشورت سيلنج خلال أبريل المقبل.

(إعداد: شيماء حفظي وصفية منير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

