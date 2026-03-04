تعمل شركة زيلا كابيتال المصرية، وهي بنك استثمار، على دراسة طرح عام أولى محتمل لشركة عاملة في قطاع الأدوية في البورصة المصرية، يتوقع تنفيذه خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وفق مصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي لـ زيلا كابيتال ورئيس قطاع بنوك الاستثمار، لزاوية عربي.

ويتوقع انتعاش الطروحات العامة الأولية في مصر خلال هذا العام، مع الإعلان عن نية عدد من الشركات في قطاعات مختلفة طرح أسهمها في السوق. وقد استقبلت البورصة مطلع 2026 الطرح العام الأولي لشركة جورميه الغذائية. كما أعلن صندوق مصر السيادي عزمه طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة له في البورصة المصرية.

"شغالين على طرح لشركة دواء، طرح عام أولي، أعتقد حتنزل البورصة نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل،" وفق الشنيطي، بدون مزيد من التفاصيل عن اسم الشركة أو خطة الطرح وحصته.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

