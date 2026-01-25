تعتزم شركة جورميه ايجيبت الغذائية المصرية، جمع ما بين 1.18 و 1.3 مليار جنيه ما يعادل نحو 25 و 28 مليون دولار، من الطرح العام الأولي لحصة 47.6% من أسهمها في البورصة المصرية وفق بيان صادر عن شركة اي اف جي هيرميس التي تتولى دور منسق الطرح، الأحد.

خلفية سريعة جدا

انطلقت جورميه عام 2006، وتعمل في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية، ولديها عدد من المتاجر، كما تبيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هاتفي.

كانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي نيتها طرح نحو 190.5 مليون سهم بحد أقصى، مقسمة لنحو 152.4 مليون سهم للاكتتاب الخاص، و38.1 مليون سهم للاكتتاب العام.

وسيتضمن الطرح حصص من ملكية شركة بي انفستمنتس القابضة - المدرجة في البورصة المصرية - مساهمون من عائلة أبو غزالة. وستحتفظ بي إنفستمنتس بـ 40% من جورميه.

تفاصيل جديدة هذا الأسبوع

(وفق البيان)

- تم تحديد النطاق السعري للاكتتاب بين 6.20 و 6.90 جنيه للسهم.

- تمتد فترة بناء سجل الأوامر والاكتتاب الخاص بين 25-29 يناير، واكتتاب الأفراد بين 25 يناير و4 فبراير 2026.

- من المتوقع بدء تداول أسهم جورميه في البورصة المصرية 9 فبراير.

- تتراوح القيمة السوقية المتوقعة للشركة عند الإدراج بين 2.48 و2.76 مليار جنيه.

