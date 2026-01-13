تستهدف شركة بي إنفستمتنس القابضة المصرية والمدرجة ببورصة مصر، طرح عام أولي لحصة من شركتها التابعة جورميه ايجيبت الغذائية، في البورصة المصرية خلال الربع الأول من 2026، حسب حازم بركات رئيس مجلس إدارة بي إنفستمنتس لزاوية عربي.

وتسعى البورصة المصرية لجذب شركات للاكتتاب والإدراج المباشر، لدعم السوق والاستفادة من الزخم في ظل انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مؤشرها الرئيسي بأكثر من 40% خلال العام الماضي.

خلفية سريعة جدا

قالت بي إنفستمتنس في بيان للبورصة الثلاثاء، إن مجلس الإدارة وافق على السير في إجراءات قيد أسهم جورميه ايجيبت، وطرح جزء من الأسهم المملوكة لها في البورصة المصرية.

لم يذكر البيان أي تفاصيل عن الطرح أو الجدول الزمني المتوقع.

تفاصيل أكثر عن الطرح المزمع وجورميه

"هو IPO.. (هيكون) إن شاء الله قبل (نهاية) الربع الأول،" وفق بركات، مشيرا إلى أنه جاري تحديد حصة الطرح بالتعاون مع إي إف جي هيرميس.

وانطلقت جورميه عام 2006، وتعمل في مجال تجارة وتصنيع المواد الغذائية، وفق الموقع الرسمي لـ بي إنفستمنتس.

وتعمل جورميه، في 3 قطاعات رئيسية: تجارة التجزئة من خلال 19 متجر، تصنيع المواد الغذائية من خلال مصنعين، والتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق هاتفي.

