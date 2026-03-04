يعتزم صندوق مصر السيادي طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة له في البورصة المصرية، فيما دعا بنوك استثمار لتقديم عروض فنية ومالية لتولي مهام ترويج وتغطية الاكتتاب للطرح المزمع، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأربعاء.

خلفية سريعة جدا

كانت البورصة المصرية قد أعلنت في بيان الثلاثاء قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة المصرية، قيد مؤقت في البورصة. والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وتسعي الحكومة لتسريع وتيرة برنامج تخارج قد أعلنته نهاية 2024 ولم تنفذ منه الكثير، وقد أعلنت الحكومة هذا العام نيتها لقيد أسهم 20 شركة حكومية في البورصة المصرية فيما تعمل على نقل ملكية شركات حكومية أخرى للصندوق السيادي.

وحسب بيان الأربعاء، سيتلقى الصندوق ملفات تعريفية للراغبين من بنوك الاستثمار في المشاركة حتى 8 مارس الجاري، ثم يجري مراجعة داخلية أولية للمضي قدما في العملية.

ومن المقرر توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط أساسي للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية الخاصة بشركة مصر لتأمينات الحياة مع بنك الاستثمار الذي سيتم اختياره، بما يمكنه من تقديم عرض فني ومالي شامل ومتكامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.

عن مصر لتأمينات الحياة

(وفق موقعها الرسمي، بيان البورصة، وبيان وزارة الاستثمار)

- تأسست عام 1900 باسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وهي واحدة من أقدم شركات التأمين على الحياة في مصر. تم تغيير اسمها إلى مصر لتأمينات الحياة في 2010 بعد نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إليها.

- هي إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين التي تم نقلها لتبعية الصندوق السيادي في 2023.

- يبلغ رأسمالها المصدر 5 مليار جنيه (99.6 مليون دولار).

- لديها حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر.

