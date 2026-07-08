أسواق النفط تصعد والبورصات تتراجع، مدفوعة بتصاعد وتيرة الأحداث بالمنطقة الناتجة عن شن إيران هجمات على البحرين والكويت خلال اليوم بعد هجوم أمريكا على إيران الذي أعقب تعرض سفينة قطرية لنقل الغاز وسعودية نفطية لهجمات في مضيق هرمز.

التفاعلات بالأرقام

العقود الآجلة للنفط

بحلول الساعة 9:30 صباحا بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند مستويات 76.7 دولار للبرميل قبل أن ترتفع خلال اليوم، للتداول عند مستويات فوق 77.6 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:15 مساءا بتوقيت الإمارات، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وتأثرت أسعار النفط بالتوترات السابق ذكرها + إلغاء الترخيص الخاص بالسماح المؤقت برفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني.

الذهب

أما العقود الفورية للذهب فتداولت عند مستويات 4,145 دولار للأونصة خلال صباح اليوم قبل أن تنخفض قليلا إلى 4,075 بحلول التوقيت السابق ذكره.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التذبذب غدا إذا لم يتغير شيء، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين أمريكا وإيران.

البورصات

أسعار الفتح

(وفق بيانات السوق)

لم تتأثر البورصات العربية بشكل كبير خلال بدء التداولات.

بحلول الساعة 10.30 صباحًا بتوقيت السعودية، انخفض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي بنسبة 0.26% وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.40%، فيما تراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 0.37%.

هذا وبحلول نفس التوقيت، انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.15%، وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.60%.

فيما تراجع أيضا مؤشر بورصة مسقط ولو بنسبة بسيطة بلغت 0.06%، بدعم من الأداء الجيد لسهم شركة "أوميفكو" للأسمدة في أول يوم تداول له بالبورصة.

هذا بينما سجل مؤشر سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع على مستوى الخليج بلغت 1.24%.

وحقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي أكس 30" انخفاض بنسبة 0.67% خلال نفس التوقيت.

أسعار الإغلاق

(وفق بيانات السوق)

لم يختلف الأمر كثيرا عند الإغلاق باستثناء انخفاض أكبر لموشر البورصة المصرية الرئيسي بسبب ارتفاع سعر الدولار.

أغلق مؤشر البورصة السعودية الرئيسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01%، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.77%، وتراجع مؤشر السوق الأول الكويتي بنسبة 0.79%.

هذا فيما أغلق مؤشر البحرين العام على انخفاض بنسبة 0.6%، وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.56%، فيما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أعلى عن وقت بدء التداولات بلغت 1.51%.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط على ارتفاع بدعم من بدء تداول أسهم "أوميفكو" لينهي اليوم + 0.91%.

فيما أغلق "إيجي أكس 30" على انخفاض بنسبة 1.84% بعد أن هوى سعر الجنيه مقابل الدولار ليتداول قرب مستوى 50 جنيه مره أخرى، مسجلا 49.57 جنيه للشراء و49.67 للبيع في البنوك المصرية، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

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(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: فاطمة الكاشف، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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