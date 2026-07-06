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ارتفع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار لمستوى قياسي، ليتداول تحت 48 جنيه للدولار منذ يوم 5 يوليو.

وقد سجل سعر الدولار الاثنين 48.87 جنيه للشراء و48.97 للبيع في البنوك المصرية، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وأغلق الجنيه عند مستويات 48.88 للشراء و 48.98 للبيع الأحد، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

مجموعة بورصة لندن

كان الدولار يتداول في نطاق 47 جنيه قبل اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي. وقد عانت مصر من تخارج الأموال الساخنة نتيجة الحرب قبل أن تعود للتدفق مجددا مع التهدئة.

(إعداد: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com))

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