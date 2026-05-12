توقع محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، انتقال شركتين من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمعروف ببورصة النيل إلى السوق الرئيسي خلال شهرين.

جاءت تصريحات صبري، في مقابلة فيديو مع زاوية عربي بمقر البورصة الاثنين.

"فيه شركتين.. طالعين السوق الرئيسي هم خلاص استوفوا الورق.. خلال شهرين بحد أقصى،" وفق صبري، رافضا الإفصاح عن تفاصيل الشركتين.

وتعمل البورصة على تعديلات لقواعد القيد، بما يحفز الشركات المدرجة في السوق الثانوي للانتقال للسوق الرئيسي، وتشهد بورصة النيل زخم مؤخرا في طلبات القيد من الشركات الخاصة والحكومية بدعم من تسريع برنامج طروحات حكومية واكتتابات عامة أولية خاصة مرتقبة.

ومن المتوقع طرح عام أولي لشركتين حكوميتين في بورصة النيل خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهما الأهلية للاستثمارات والتعمير "نيركو"، والقومية لإدارة الأصول والاستثمار.

فيما يترقب طرح عام أولى لشركة من القطاع الخاص، وهي هيدجستون للاستثمار المصرية العاملة في تجارة وتوزيع قطع غيار وزيوت السيارات في بورصة النيل بالربع الثالث أيضا.

(إعداد: شيماء حفظي: تحرير: ياسمين صالح)

