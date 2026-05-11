تعمل البورصة المصرية حاليا على إطلاق مؤشر جديد للاستدامة، ليحل محل المؤشر S&P/EGX ESG الذي توقف العام الماضي، وفق محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، لزاوية عربي في مقابلة فيديو الاثنين تنشر كاملة لاحقا.

كانت البورصة قد أعلنت وقف العمل بالمؤشر S&P/EGX ESG بداية من منتصف يوليو 2025، وذلك بعد نحو 15 عام من إطلاقه في مارس 2010، وكان يتضمن أكثر الشركات توافقا مع قواعد الحوكمة والأداء البيئي والمسؤولية المجتمعية.

"(المؤشر) كان موجود من فترة، بس فيه شوية requirements تانية، فاحنا قلنا نعمل مؤشر تاني بعدين قلنا ليه نعمل مؤشر تاني ما هو ده موجود،" وفق صبري، مشيرا إلى أن البورصة تتفاوض حاليا مع S&P لإعادة إطلاقه مرة أخرى في حال تم التوافق على متطلبات الطرفين.

وحسب صبري، فإنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع S&P ستقوم البورصة بإطلاق مؤشر للاستدامة منفردة مضيفا: "هو ياده يا ده.. لازم هيكون فيه حاجة استدامة".

ووفق صبري، فالبورصة لا تعمل حاليا على إطلاق مؤشر يضم الاستدامة والشريعة معا، وفق ما كان مخطط سابقا. وقد أطلقت مصر مؤشر للشركات المتوافقة مع الشريعة في 2024 ويضم 33 سهم وهو لا يزال قائما.

وأشار صبري إلى أن عدد المؤشرات الحالي كبير، مضيفا :"هي مش بكتر الحاجة.. أنا عاوز إن الحاجة تطلع، تتنفذ والناس تشوفها تشتغل بيها".

ولم يحدد صبري موعد زمني لإطلاق مؤشر الاستدامة.

(إعداد: شيماء حفظي: تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

