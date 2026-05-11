تخطط البورصة المصرية لإطلاق منتج جديد في سوق المشتقات خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تفاضل بين العقود المستقبلية على مؤشر EGX70، أو العقود المستقبلية على الأسهم، وفق محمد صبري، نائب رئيس البورصة في مقابلة فيديو مع زاوية عربي الاثنين تنشر كاملة لاحقا.

وقد أطلقت البورصة المصرية، سوق المشتقات رسميا مطلع مارس، وبدأت بتداول العقود المستقبلية على مؤشرها الرئيسي EGX30 بعقود تمتد لـ 3 و6 أشهر.

ولكن لم يشهد سوق المشتقات المصري تعاملات قوية خلال أول شهرين من إطلاقه.

وحسب صبري، تعمل البورصة حاليا، على رفع الثقافة المالية بشأن سوق المشتقات وزيادة عدد شركات السمسرة العاملة فيه، لتمكين هذه الأدوات من تحقيق أهدافها والتمهيد لإطلاق منتجات جديدة تكون فعالة أكثر في السوق.

وردا على سؤال عن منتج المشتقات الجديد المتوقع إطلاقه خلال هذا العام، قال صبري "كانت بدايتها EGX30.. بعديها هنخش بـ EGX70 أو الأسهم لسه في الدراسة"، مضيفا أنه من المتوقع أن يتم إطلاق المنتج الجديد قبل نهاية العام وأن يتم ذلك خلال النصف الثاني من العام.

(إعداد: شيماء حفظي: تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

