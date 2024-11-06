*تم التحديث بتفاصيل

أعلن دونالد ترمب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فيما تتجه الأنظار نحو تفاعل الأسواق العالمية والعربية.

وصباح الأربعاء، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي" بنحو 1.2%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي DFMGI بنحو 0.6% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13%.

أما البورصة المصرية، فارتفع مؤشرها الرئيسي "ايجي إكس 30" بنحو 0.8% في التعاملات الصباحية، بينما تراجع مؤشر بورصة عمان هامشيا بنحو 0.05%.

وكان مؤشر بورصة قطر قد أغلق على ارتفاع 0.22% يوم الثلاثاء، في حين كانت المؤشرات تشير لتفوق ترمب. وبورصة قطر في عطلة رسمية الأربعاء.

كانت العملة المشفرة الأبرز بتكوين قد ارتفعت إلى مستوى 75 ألف دولار في وقت مبكر الأربعاء، قبل أن تقلص مكاسبها وتتداول في نطاق 73 ألف دولار.

وبعد إعلان ترمب فوزه، تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الأربعاء إلى 2722.08 دولار للأوقية من 2743.99 دولار بإغلاق الثلاثاء.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء، لتتداول عند 73.88 دولار للبرميل، من 75.53 دولار للبرميل بإغلاق الثلاثاء.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا