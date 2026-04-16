أعلنت بورصة الكويت، إلغاء إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، العاملة في قطاع اللوجستيات، تنفيذا لقرار صادر عن هيئة أسواق المال الكويتية، وفق بيان الخميس.

كانت الهيئة، قد قررت في ديسمبر الماضي وقف التداول على أسهم الشركة لعدم التزامها بتقديم بيانات ومستندات تطلبها الهيئة وذلك حتى التزام الشركة مع النظر في استمرارية إدراج أسهم الشركة في البورصة في حال لم تلتزم بمتطلبات الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان الخميس، إنه استنادا للقرار السابق فقد أصدر مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه يوم 15 أبريل 2026 بـ "يلغى إدراج سهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل من بورصة الكويت،" مشيرة إلى أن عدم تقديم المستندات الجوهرية أعاق إمكانية استكمال أعمال المراجعة للبيانات المالية للشركة.

تعمل الشركة التي يعود نشاطها لنحو 70 عام في أعمال الشحن والتفريغ وإدارة النفايات، في الكويت والسعودية، وهي مدرجة ببورصة الكويت منذ عام 2000.

وخلال العام الماضي، تراجع صافي خسائر مساهمي الشركة الأم إلى نحو 2.6 مليون دينار كويتي (8.4 مليون دولار) من 15.2 مليون دينار في العام 2024، بسبب انخفاض الخسائر من استثمار في شركات زميلة وارتفاع الربحية التشغيلية، وفق بيانات رسمية صادرة عن الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

