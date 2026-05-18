أعلنت البورصة المصرية، في بيان الاثنين، بدء عملية الطرح العام الأولي لحصة 11% من شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" في السوق، وذلك تأكيدا لما نشرته زاوية عربي سابقا.

تأسست شركة قرة في 1997، وتعمل في تقديم حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، ويبلغ رأس مالها المصدر 450 مليون جنيه (8.4 مليون دولار).

وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال العام الجاري، بعد أن استقبل السوق فبراير الماضي سهم جورميه الغذائية، وسط توقعات بانتعاش الطروحات بدعم من تسريع وتيرة طروحات حكومية.

ما التفاصيل؟

حسب البيان، تبدأ الاثنين 18 مايو 2026 عملية الاكتتاب الخاص المخصص لها 60% من إجمالي أسهم الطرح البالغة إجمالا 247.5 مليون سهم، وتستمر حتى 24 مايو 2026.

وقد تم تحديد سعر السهم في الطرح عند 2.97 جنيه للسهم، وفق البيان، ما يعني أن قيمة الطرح الإجمالي المتوقعة 735.1 مليون جنيه.

أما الاكتتاب العام والذي خُصص له 99 مليون سهم بواقع 40% من إجمالي أسهم الطرح فمقرر له خلال الفترة 19-25 مايو 2026، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا