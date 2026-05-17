ينطلق الاثنين، الاكتتاب في الطرح العام الأولي المرتقب لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار "قرة إنرجي" المصرية الخاصة، في البورصة المصرية، حسب أيمن قرة الرئيس التنفيذي للشركة لزاوية عربي مساء الأحد.

وتستهدف الشركة طرح عام أولي لحصة 11% من أسهمها في البورصة المصرية، بواقع 247.5 مليون سهم، مقسمة بنسبة 60% من إجمالي أسهم الطرح للاكتتاب الخاص أي 148.5 مليون سهم، و40% للاكتتاب العام بواقع 99 مليون سهم.

"نبدأ الطرح الخاص غدا.. ينتهي يوم الأحد القادم،" وفق قرة. مضيفا في رده على سؤال زاوية عربي بشأن سعر السهم في الطرح "السعر 2.97 (جنيه) للسهم".

ويعني هذا أن قيمة الطرح العام الأولي للشركة من المتوقع أن تصل إلى 735.1 مليون جنيه (13.9 مليون دولار).

وحسب الرئيس التنفيذي سيبدأ الاكتتاب العام يوم الثلاثاء ويستمر لمدة خمسة أيام.

وتأسست قرة في 1997 ويبلغ رأس مالها المصدر 450 مليون جنيه.

