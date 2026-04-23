تعتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية "كرابسي" الجزائرية الناشئة الحكومية العاملة في مجال البحث العلمي، زيادة رأسمالها عبر طرح عام أولي لعدد 39 ألف سهم جديد يمثل 15% من أسهمها الحالية، في سوق "نمو" ببورصة الجزائر، وفق بيان صادر عن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هذا الأسبوع.

خلفية سريعة جدا

يتيح سوق نمو، وهو سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للشركات الإدراج والتداول وفق شروط أسهل من السوق الرئيسي. وحسب موقع بورصة الجزائر يتطلب الطرح العام في السوق الرئيسي طرح 20% من أسهم الشركة على الأقل، وأن توزع الأسهم المطروحة للاكتتاب على 150 مساهم بحد أدنى. أما في نمو فيمكن طرح 10% من أسهم الشركة كحد أدنى توزع على 50 مساهم أو 3 مستثمرين من المؤسسات.

وتسعى بورصة الجزائر لجذب الشركات الناشئة للطرح والإدراج، وأعلنت فبراير الماضي اعتماد آلية استثنائية لإعفاء الشركات الناشئة من رسوم الإدراج في البورصة، يُطبق لمدة 3 سنوات من 2026 إلى 2028.

وتترقب نمو، طروح عام أولى لشركة آيراد الجزائرية الناشئة، والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، التي تعتزم زيادة رأسمالها عبر الطرح يونيو المقبل.

تفاصيل عن الشركة والطرح

( وفق موقع الشركة الرسمي + بيان البورصة + تفاصيل نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية)

- تأسست عام 2013، وهي شركة ناشئة منبثقة عن حاضنة أعمال حكومية، وهي فرع اقتصادي تابع لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية – الكيميائية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر.

- تعمل في التحاليل وتسويق المواد الكيميائية وصيانة التجهيزات العلمية.

- تم تحديد سعر السهم عند 1600 دينار جزائري ( 12.09 دولار) للسهم الواحد، بحجم طرح متوقع 62.4 مليون دينار.

- يبلغ رأسمال الشركة حاليا 26 مليون دينار.

- سيكون الاكتتاب مقتصر على الفروع الاقتصادية والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- لم يتم تحديد موعد الاكتتاب بعد.

- تستهدف الشركة التوسع في تسويق المواد الكيميائية وإنشاء وحدة إنتاج محلي على المدى المتوسط لتقليص الاستيراد.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا