تعتزم شركة آيراد الجزائرية الناشئة، والعاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، زيادة رأسمالها عبر طرح عام أولي لأسهم جديدة تعادل 25% من أسهمها، في سوق "نمو" ببورصة الجزائر، الشهر المقبل، وفق بيان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها هذا الأسبوع.

خلفية سريعة

يتيح سوق نمو، وهو سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للشركات الإدراج والتداول وفق شروط أسهل من السوق الرئيسي. وحسب موقع بورصة الجزائر يتطلب الطرح العام في السوق الرئيسي طرح 20% من أسهم الشركة على الأقل، وأن توزع الأسهم المطروحة للاكتتاب على 150 مساهم بحد أدنى. أما في نمو فيمكن طرح 10% من أسهم الشركة كحد أدنى توزع على 50 مساهم أو 3 مستثمرين من المؤسسات.

وتسعي بورصة الجزائر لجذب الشركات الناشئة للطرح والإدراج، وأعلنت فبراير الماضي اعتماد آلية استثنائية لإعفاء الشركات الناشئة من رسوم الإدراج في البورصة، يُطبق لمدة 3 سنوات من 2026 إلى 2028.

وكانت شركة مستشير أول شركة ناشئة وافدة للبورصة الجزائرية العام الماضي.

تفاصيل عن الشركة والطرح

( وفق موقعها الرسمي + البيان)

- تعمل الشركة في الجزائر منذ نحو 17 عام، في تكنولوجيا المعلومات، هندسة البرمجيات وتطوير الحلول والخدمات الرقمية.

- ستطرح الشركة 1.25 مليون سهم جديد، تمثل 25% من رأسمالها الحالي البالغ 5 مليون سهم.

- تم تحديد سعر السهم عند 800 دينار جزائري (6 دولار) للسهم الواحد بحجم طرح متوقع مليار دينار.

- ستتراوح فترة الاكتتاب من 1 - 30 يونيو 2026.

- سيرتفع رأسمال الشركة من 25 مليون دينار إلى 1.025 مليار دينار، وبعدد أسهم 6.25 مليون سهم.

- سيتم تخصيص 50% من أسهم الاكتتاب لصالح الأفراد، و49.5% للمؤسسات، و0.5% لموظفي الشركة.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا