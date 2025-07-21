قررت شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصرية المدرجة في بورصة مصر، إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وفق إفصاح من الشركة لبورصة لندن الاثنين.

وإيديتا التي تأسست عام 1996 واحدة من أبرز الشركات العاملة في قطاع صناعة الأغذية الخفيفة، وقد بدأ التداول على أسهمها في بورصة مصر، وتداول شهادات الإيداع في بورصة لندن في أبريل 2015.

"مجلس الإدارة قرر إلغاء البرنامج كونه غير نشط، مع تحويل التركيز إلى السوق المحلية،" بحسب منة شمس الدين، رئيس قطاع الاستثمار وشؤون الشركات بشركة إيديتا لزاوية عربي.

وحسب الإفصاح، فقد وافق مجلس إدارة الشركة الذي انعقد يوم الأحد 20 يوليو، على بدء إجراءات إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية، وكذلك شطب الشركة من قائمة الشركات المصرح لها بإصدار شهادات الإيداع الدولية في البورصة المصرية.

كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية، للحصول على موافقة المساهمين على القرار، لكنه لم يحدد موعد لذلك.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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