تماسك سهم مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية، خلال اليوم الثاني للتداول ببورصة البحرين الأحد، بعد أداء خافت في اليوم الأول اعتبره محلل تحدث لزاوية عربي غير مثير للقلق.

بلغ سعر السهم الأحد 0.238 دينار بحريني ( 0.63 دولار) مسجلا ارتفاع طفيف بنسبة 0.85% بعد أن أغلق يوم الخميس عند سعر الاكتتاب البالغ 0.236 دينار بحريني (0.62 دولار).

"يحافظ سعر التداول الحالي على قيمته رغم التقلبات،" حسب جوزيف ضاهرية كبير استراتيجي السوق في Tickmill للتداول التي مقرها لندن ولها مكتب في دبي لزاوية عربي.

خلفية سريعة وتفاصيل

طرحت المجموعة التي تأسست في 1987 وتعمل في البحرين والسعودية، نحو 38.18 مليون سهم تمثل 35% من إجمالي رأس المال في بورصة البحرين، بسعر 0.236 دينار للسهم الواحد.

وقد تم تغطية الاكتتاب نحو 260.6%، وفق ما قاله مصدر مطلع لزاوية عربي سابقا.

وتنوي المجموعة استثمار عوائد الطرح البالغة نحو 9 مليون دينار للتوسع في فروع جديدة بالبحرين والسعودية وتمويل توزيعات أرباح، حسب رئيس مجلس الإدارة حمد راشد عيسى في مقابلة مع زاوية عربي سابقا.

بحسب ضاهرية، فإن حركة السعر الحالية تأتي ضمن المعايير الطبيعية لإدراج جديد في بورصة البحرين ذات النشاط والسيولة المنخفضين، وهذا "يعكس عملية اكتشاف أسعار صحية بدلا من أي مخاوف أساسية بشأن أداء السهم".

توقعات

رجح ضاهرية، أن يستمر سهم مجموعة مطاعم الأبراج على المدى القريب، في مرحلة الاستقرار مع تقلبات محتملة حول المستويات الحالية بينما يستوعب السوق الاكتتاب العام الأخير.

ويعد اكتتاب مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية، هو أول اكتتاب عام أولي بالسوق منذ 6 سنوات.

"تتأثر تحركات الأسعار قصيرة الأجل عادة بديناميكيات التداول ومعنويات السوق أكثر من أساسيات الشركة في هذه المرحلة المبكرة. ومع ذلك، بالنظر إلى ما بعد جلسات التداول الأولية هذه، ستظهر القيمة الحقيقية (للمجموعة)،" وفق المحلل.

وأضاف ضاهرية، أن النتائج ربع السنوية القادمة ستوفر رؤى حاسمة حول قدرات التنفيذ والاستفادة من تنامي قطاع الأغذية والمشروبات في البحرين، وتساعد على إنشاء نطاق تداول قائم أكثر على أساسيات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا