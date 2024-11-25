



يُتوقع أن تشهد بورصة البحرين أكثر من 5 طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين، حسبما قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين لزاوية عربي على هامش مؤتمر TradingTech Summit MENA 2024 بالبحرين الاثنين.



وتسعى بورصة البحرين لزيادة زخم الطروحات الأولية في ظل انتعاش الاكتتابات في منطقة الخليج بقيادة أسواق السعودية والإمارات. وتشهد سوق البحرين هذا الشهر طرح مجموعة مطاعم الأبراج وهو أول اكتتاب عام أولي بالسوق منذ 6 سنوات.

"بالنسبة للطروحات الأخرى في عام 2025 و 2026 راح تشمل قطاعات جديدة منها النفط والغاز ونتطلع إلى أن هذه الطروحات راح توسع حجم السوق من ناحية النوعية والكمية.. (متوقع) أكثر من 5 شركات،" وفق آل خليفة.

طرح مجموعة مطاعم الأبراج



تجري مجموعة مطاعم الأبراج طرح عام أولي لنحو 38.18 مليون سهم تمثل 35% من إجمالي رأس المال.

وقد حددت المجموعة سعر السهم عند 0.236 دينار بحريني ( 0.63 دولار) ما يجعل حجم الطرح يصل إلى 9 مليون دينار بحريني (23.9 مليون دولار).

ويستمر الاكتتاب الذي بدأ في 24 نوفمبر حتى 8 ديسمبر، فيما يتوقع بدء تداول السهم في السوق الرئيسية لبورصة البحرين يوم 19 ديسمبر.

تأسست مجموعة مطاعم الأبراج في 1987. وتتواجد حاليا في البحرين والسعودية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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