تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، يوم الثلاثاء، مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى حوالي 102 دولار للبرميل، وتراجع خام تكساس إلى ما دون مستوى 100 دولار للمرة الأولى منذ 1 مارس، حسب رويترز.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مفاوضات بلاده مع روسيا - ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - ستستمر يوم الثلاثاء.

وخلال مؤتمر للطاقة الاثنين، طالب رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الدول المنتجة للنفط بضخ المزيد لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وقال إن الوكالة مستعدة للإفراج عن المزيد من الاحتياطيات إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن كل منتج نفط "مسؤول" يحتاج لطرح المزيد في السوق، بحسب رويترز.

يأتي هذا فيما نقلت وسائل إعلام عن مصادر قولها إن هناك محاولات بريطانية لإقناع السعودية بضخ مزيد من النفط في السوق، بعدما أعلنت الإمارات التزامها باتفاق أوبك بلس.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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