ارتفعت أسعار النفط من جديد، يوم الأربعاء، بعدما قالت منظمة أوبك أمس الثلاثاء إن التطورات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين لانتشار الجائحة لا تزال تشكل مخاطر جوهرية للانتعاش المتوقع لمستويات ما قبل الجائحة، ووسط مخاوف عامة قبل قرار متوقع من الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لمواجهة التضخم.

وارتفع خام برنت 0.1% ليسجل 121.32 دولار للبرميل، وبالمثل ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.1% ، إلى 119.08 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ويتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة 75 نقطة أساس والتي إذا حدثت ستكون أكبر زيادة منذ 28 عام، وفق رويترز.

ورغم عودة إجراءات مواجهة كوفيد في الصين وظهور حالات إصابة أظهر اقتصاد البلاد علامات الانتعاش في مايو بعد التراجع في الشهر السابق حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع.

وثبتت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في تقريرها الشهري، وقالت إنه على الرغم من المخاوف فمن المتوقع أن يسجل الطلب على النفط مستويات سليمة في النصف الثاني من العام.

وأبقت أوبك على توقعاتها بأن يبلغ الطلب العالمي للعام عند 100.29 مليون برميل يوميا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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