انخفضت أسعار النفط الثلاثاء لكنها لا تزال فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بعد ارتفاعات قوية الاثنين.

يتأرجح النفط بين المخاوف بشأن الإمدادات بعد العقوبات الغربية ضد النفط الروسي، وبين توقعات بركود اقتصادي بسبب جهود البنك المركزي الأمريكي ترويض التضخم المتزايد.

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لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحصول على موافقة سعودية لزيادة الإنتاج بشكل فوري بعد زيارته لها في عطلة نهاية الأسبوع الماضية فيما يترقب السوق اجتماع أوبك+ الشهر المقبل.

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توقع البيت الأبيض الاثنين أن ترفع مجموعة أوبك + والتي تضم روسيا الإنتاج، لكنه لم يذكر حجم الزيادة المتوقعة.

وانخفض خام برنت إلى 105.84 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس إلى 102.32 دولار للبرميل، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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